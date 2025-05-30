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Регион
30 мая, 14:03

При пожаре в доме в Нижнем Новгороде погиб один человек, ещё шестеро пострадали

При пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде погиб один человек, ещё шестеро, включая ребёнка, пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Обстановка у дома, где произошёл пожар. Видео © Пресс-служба МЧС России

«Пострадали пять человек и ребёнок — все госпитализированы. К сожалению, один человек погиб», — говорится в сообщении ведомства.

На месте работают 109 пожарных и 37 единиц техники МЧС.

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Напомним, пожар вспыхнул в одной из квартир дома на улице Пермякова. Ранее в Сети распространялись жуткие кадры, как человек среди дыма на балконе взывает о помощи.

Обложка © Пресс-служба МЧС России

Наталья Демьянова
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