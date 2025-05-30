При пожаре в доме в Нижнем Новгороде погиб один человек, ещё шестеро пострадали
При пожаре в жилом доме в Нижнем Новгороде погиб один человек, ещё шестеро, включая ребёнка, пострадали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Обстановка у дома, где произошёл пожар. Видео © Пресс-служба МЧС России
«Пострадали пять человек и ребёнок — все госпитализированы. К сожалению, один человек погиб», — говорится в сообщении ведомства.
На месте работают 109 пожарных и 37 единиц техники МЧС.
Напомним, пожар вспыхнул в одной из квартир дома на улице Пермякова. Ранее в Сети распространялись жуткие кадры, как человек среди дыма на балконе взывает о помощи.
Обложка © Пресс-служба МЧС России