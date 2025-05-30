Компания PepsiCo решила зарегистрировать в России новый товарный знак

По информации SHOT ПРОВЕРКИ, PepsiCo подала заявку в Роспатент для регистрации товарного знака Fritos. В других странах, особенно в англоязычных, Fritos – это известные кукурузные снеки. В России эти чипсы пока не продаются, и приобрести их можно только через заказы из-за границы. Однако за подобную вкусняшку придётся хорошенько заплатить, ведь с учётом доставки цена за одну упаковку может достигать 4000 рублей.