Взрыв в Ставрополе
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 14:30

Компания PepsiCo решила зарегистрировать в России новый товарный знак

SHOT ПРОВЕРКА: PepsiCo подала заявку на регистрацию в России чипсов Fritos

PepsiCo хочет зарегистрировать в РФ новый товарный знак. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

PepsiCo хочет зарегистрировать в РФ новый товарный знак. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Компания PepsiCo планирует вывести на российский рынок новый продукт: чипсы под брендом Fritos. Снеки имеют огромную популярность в различных странах за рубежом.

По информации SHOT ПРОВЕРКИ, PepsiCo подала заявку в Роспатент для регистрации товарного знака Fritos. В других странах, особенно в англоязычных, Fritos – это известные кукурузные снеки. В России эти чипсы пока не продаются, и приобрести их можно только через заказы из-за границы. Однако за подобную вкусняшку придётся хорошенько заплатить, ведь с учётом доставки цена за одну упаковку может достигать 4000 рублей.

Документ о заявке. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

Документ о заявке. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА

К слову, компания PepsiCo продаёт на российском рынке множество продуктов, включая детское питание, соки, снеки, молочную продукцию, а также энергетики.

PepsiCo может вернуться в Россию с новым напитком
PepsiCo может вернуться в Россию с новым напитком

Ранее сообщалось, что PepsiCo заменили сахар на подсластитель в Evervess, однако сделали это тайно. Гастроэнтеролог прокомментировал данную ситуацию и заявил, что подобные изменения в составе продукта могут вызвать расстройства желудка, а впоследствии диарею.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar