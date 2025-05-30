Компания PepsiCo решила зарегистрировать в России новый товарный знак
SHOT ПРОВЕРКА: PepsiCo подала заявку на регистрацию в России чипсов Fritos
PepsiCo хочет зарегистрировать в РФ новый товарный знак. Обложка © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
Компания PepsiCo планирует вывести на российский рынок новый продукт: чипсы под брендом Fritos. Снеки имеют огромную популярность в различных странах за рубежом.
По информации SHOT ПРОВЕРКИ, PepsiCo подала заявку в Роспатент для регистрации товарного знака Fritos. В других странах, особенно в англоязычных, Fritos – это известные кукурузные снеки. В России эти чипсы пока не продаются, и приобрести их можно только через заказы из-за границы. Однако за подобную вкусняшку придётся хорошенько заплатить, ведь с учётом доставки цена за одну упаковку может достигать 4000 рублей.
Документ о заявке. Фото © Telegram / SHOT ПРОВЕРКА
К слову, компания PepsiCo продаёт на российском рынке множество продуктов, включая детское питание, соки, снеки, молочную продукцию, а также энергетики.
Ранее сообщалось, что PepsiCo заменили сахар на подсластитель в Evervess, однако сделали это тайно. Гастроэнтеролог прокомментировал данную ситуацию и заявил, что подобные изменения в составе продукта могут вызвать расстройства желудка, а впоследствии диарею.