Взрыв в Ставрополе
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 15:07

Для борьбы с пожаром в заповеднике Липецкой области задействован вертолёт МЧС

Вчера на территории Воронежского биосферного заповедника имени Пескова в Липецкой области произошёл крупный пожар из-за обрыва проводов на железной дороге. Огонь не могут потушить до сих пор — сильный ветер способствует распространению возгорания, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Пожар в заповеднике. Видео © Telegram / МЧС Липецкой области

Сейчас пламенем объято 200 гектаров заповедника. Для ликвидации возгорания задействованы 150 человек и 55 единиц техники, включая пожарный вертолёт. Ожидается прибытие подкрепление в составе 35 сотрудников МЧС и четырёх единиц техники. Особую тревогу вызывает то, что в заповеднике обитает 345 видов животных, в том числе волки, лисы, енотовидные собаки и бобры.

При пожаре в доме в Нижнем Новгороде погиб один человек, ещё шестеро пострадали
При пожаре в доме в Нижнем Новгороде погиб один человек, ещё шестеро пострадали

Ранее Life.ru сообщал, что пожар в посёлке Этыркэн Хабаровского края начал подбираться к детскому саду, школе и жилым домам. Возгорание началось утром 29 мая.

Обложка © Telegram/ МЧС Липецкой области

Полина Никифорова
  • Новости
  • МЧС России
  • Происшествия
  • Липецкая область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar