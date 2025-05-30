Для борьбы с пожаром в заповеднике Липецкой области задействован вертолёт МЧС

Вчера на территории Воронежского биосферного заповедника имени Пескова в Липецкой области произошёл крупный пожар из-за обрыва проводов на железной дороге. Огонь не могут потушить до сих пор — сильный ветер способствует распространению возгорания, рассказали в пресс-службе регионального главка МЧС.

Пожар в заповеднике. Видео © Telegram / МЧС Липецкой области

Сейчас пламенем объято 200 гектаров заповедника. Для ликвидации возгорания задействованы 150 человек и 55 единиц техники, включая пожарный вертолёт. Ожидается прибытие подкрепление в составе 35 сотрудников МЧС и четырёх единиц техники. Особую тревогу вызывает то, что в заповеднике обитает 345 видов животных, в том числе волки, лисы, енотовидные собаки и бобры.