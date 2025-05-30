Гендиректор «Силовых машин» покинул пост из-за срыва сроков поставок
Гендиректор «Силовых машин» Конюхов ушёл с поста из-за срыва сроков поставок
Обложка © РИА Новости / Евгений Одиноков
Александр Конюхов ушёл с должности генерального директора «Силовых машин» в связи с задержками в поставках продукции. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Алексей Подколзин назначен на эту должность решением совета директоров. До этого он был заместителем генерального директора по производству.
В «Силовых машинах» подчеркнули, что Подколзин обладает обширным опытом в сфере управления производственными процессами и логистикой. До прихода в компанию в октябре 2024 года он занимал должность директора по логистике и глобальным цепочкам поставок в «Еврохиме», а ранее, с 2012 по 2023 год, работал в «Северстали».
«Силовые машины» – крупный производитель турбин и электрооборудования для электростанций и промышленных предприятий.
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