Мировое соглашение по Nord Stream 2 AG окончательно утверждено и вступило в силу

Суд кантона Цуг ранее одобрил мировое соглашение между компанией Nord Stream 2 AG, оператором газопровода «Северный поток — 2», и её кредиторами. В рамках этого соглашения, заключённого 30 апреля, суд продлил мораторий на банкротство компании до 9 мая 2025 года (изначально он должен был закончиться в январе текущего года). Также Nord Stream 2 AG получила отсрочку по выплатам небольшим кредиторам до той же даты. В ходе судебного разбирательства компания не исключала, что для погашения долгов перед крупными инвесторами может потребоваться продажа газопровода или реструктуризация бизнеса.