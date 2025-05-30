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Регион
30 мая, 14:58

Мировое соглашение по Nord Stream 2 AG окончательно утверждено и вступило в силу

Суд Швейцарии отменил мораторий на банкротство компании Nord Stream 2 AG

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Frame Stock Footage

Кантональный суд Цуга 9 мая 2025 года дал зелёный свет соглашению о реструктуризации долгов Nord Stream 2 AG, что позволит компании восстановить финансовую стабильность. Это следует из отчётности «Газпрома» по  международным стандартам финансовой отчётности.

«В установленный законодательством Швейцарии срок решение суда обжаловано не было, соглашение вступило в силу, а мораторий на банкротство организации Nord Stream 2 AG прекращён», — указано в отчёте.

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Суд кантона Цуг ранее одобрил мировое соглашение между компанией Nord Stream 2 AG, оператором газопровода «Северный поток — 2», и её кредиторами. В рамках этого соглашения, заключённого 30 апреля, суд продлил мораторий на банкротство компании до 9 мая 2025 года (изначально он должен был закончиться в январе текущего года). Также Nord Stream 2 AG получила отсрочку по выплатам небольшим кредиторам до той же даты. В ходе судебного разбирательства компания не исключала, что для погашения долгов перед крупными инвесторами может потребоваться продажа газопровода или реструктуризация бизнеса.

Наталья Демьянова
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