Мировое соглашение по Nord Stream 2 AG окончательно утверждено и вступило в силу
Суд Швейцарии отменил мораторий на банкротство компании Nord Stream 2 AG
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Кантональный суд Цуга 9 мая 2025 года дал зелёный свет соглашению о реструктуризации долгов Nord Stream 2 AG, что позволит компании восстановить финансовую стабильность. Это следует из отчётности «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчётности.
«В установленный законодательством Швейцарии срок решение суда обжаловано не было, соглашение вступило в силу, а мораторий на банкротство организации Nord Stream 2 AG прекращён», — указано в отчёте.
Суд кантона Цуг ранее одобрил мировое соглашение между компанией Nord Stream 2 AG, оператором газопровода «Северный поток — 2», и её кредиторами. В рамках этого соглашения, заключённого 30 апреля, суд продлил мораторий на банкротство компании до 9 мая 2025 года (изначально он должен был закончиться в январе текущего года). Также Nord Stream 2 AG получила отсрочку по выплатам небольшим кредиторам до той же даты. В ходе судебного разбирательства компания не исключала, что для погашения долгов перед крупными инвесторами может потребоваться продажа газопровода или реструктуризация бизнеса.