Российские хоккеистки установили мировой рекорд по количеству буллитов

В курьёзном матче российские хоккеистки установили мировой рекорд, потратив полчаса и 62 попытки на реализацию единственного буллита. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на спорте .

Спортсменки из «Авангарда» и GT полчаса не могли забросить буллит. Видео © Telegram/ Mash на спорте

В финале любительского турнира, проходившего в Подмосковье, команда «Авангард» (Домодедово) и GT (Санкт-Петербург) выдали захватывающее зрелище. Основное время матча завершилось вничью, и судьба чемпионства решалась в серии буллитов. Эта серия стала исторической, продлившись около получаса и включив в себя 62 броска, что является новым рекордом для любительского хоккея. Предыдущий рекорд, установленный швейцарскими любителями, составлял 46 бросков.