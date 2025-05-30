Взрыв в Ставрополе
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
30 мая, 15:19

Российские хоккеистки установили мировой рекорд по количеству буллитов

Mash на спорте: Хоккеистки из РФ побили мировой рекорд по количеству буллитов

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ronnie Chua

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ronnie Chua

В курьёзном матче российские хоккеистки установили мировой рекорд, потратив полчаса и 62 попытки на реализацию единственного буллита. Об этом сообщает телеграм-канал Mash на спорте.

Спортсменки из «Авангарда» и GT полчаса не могли забросить буллит. Видео © Telegram/ Mash на спорте

В финале любительского турнира, проходившего в Подмосковье, команда «Авангард» (Домодедово) и GT (Санкт-Петербург) выдали захватывающее зрелище. Основное время матча завершилось вничью, и судьба чемпионства решалась в серии буллитов. Эта серия стала исторической, продлившись около получаса и включив в себя 62 броска, что является новым рекордом для любительского хоккея. Предыдущий рекорд, установленный швейцарскими любителями, составлял 46 бросков.

Глава Минспорта рассказал Life.ru, как рекорд Овечкина подстёгивает россиян заниматься хоккеем
Глава Минспорта рассказал Life.ru, как рекорд Овечкина подстёгивает россиян заниматься хоккеем

Ранее Life.ru писал, что российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прибыл в Москву. Перед этим жена хоккеиста Анастасия Шубская опубликовала в социальных сетях снимок из аэропорта.

Полина Никифорова
  • Новости
  • Хоккей
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar