Shaman на следующей неделе представит свою песню для Интервидения

Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим именем Shaman, рассказал, что почти завершил работу над песней для международного конкурса Интервидение. Премьера композиции запланирована на следующую неделю.

«Песня к Интервидению почти готова, премьера — уже на следующей неделе», — сообщил журналистам ТАСС исполнитель, представляющий Россию на этом конкурсе.