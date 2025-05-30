Shaman на следующей неделе представит свою песню для Интервидения
Обложка © SHAMAN/ VK.com
Заслуженный артист России Ярослав Дронов, известный под сценическим именем Shaman, рассказал, что почти завершил работу над песней для международного конкурса Интервидение. Премьера композиции запланирована на следующую неделю.
«Песня к Интервидению почти готова, премьера — уже на следующей неделе», — сообщил журналистам ТАСС исполнитель, представляющий Россию на этом конкурсе.
Напомним, указ о проведении «Интервидения-2025» в Москве и Подмосковье подписал президент Владимир Путин 3 февраля. Главой оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Участие подтвердили около 20 стран, включая все государства БРИКС. Сам конкурс пройдет 20 сентября 2025 года в Москве на сцене «Live Арены».