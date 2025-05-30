Нет спроса: Цены на почти вдвое подешевевший iPhone 16 могут ещё упасть в России
IPhone 16 может подешеветь в России из-за колебаний курса доллара
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Цена на iPhone 16, которая уже упала почти в два раза, может стать еще ниже. Как узнал корреспондент Life.ru, ритейлеры указывают на прямую зависимость дальнейшей ценовой политики от колебаний валютного курса.
Примечательно, что наиболее выгодные предложения на данный момент представлены в офлайн-магазинах, где iPhone 16 (128 Gb памяти) можно приобрести за 42-44 тысячи рублей, а версию Pro Max (256 Gb) — за 95 тысяч рублей. Онлайн-площадки предлагают те же модели по значительно более высоким ценам: около 55 тысяч за iPhone 16 и 110 тысяч за iPhone 16 Pro Max.
Продавцы подчёркивают нестабильность цен, связанную с валютными изменениями, и отсутствие повышенного интереса к новым iPhone.
Ранее стало известно, что компания Apple представит свой первый складной iPhone в конце 2026 или 2027 году. Дизайн устройства будет вдохновлён Samsung Galaxy Z Fold6.