Россиян ждёт приятный сюрприз: цены на ряд товаров могут значительно снизиться уже с начала лета. Экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Александр Тимофеев рассказал Life.ru, какие категории товаров станут доступнее для кошельков россиян и с чем связаны эти изменения. По его словам, на ценовую политику в России влияние оказывают как международные, так и внутренние факторы.

Тимофеев объяснил, что улучшение позиций России на международной арене и изменения в таможенных сборах наряду с колебаниями курса валют окажут влияние на цены. Внутри страны же, по его мнению, определяющим фактором станет совокупность макроэкономических тенденций, включая инфляцию, курс рубля и реакции потребителей.

На цены в РФ всё чаще влияют тренды – одни факторы влияния появляются от международных, другие – от внутренних изменений. Со стороны международных стоит отметить, что происходило много крупнейших сделок и договорённостей во многом касаемо непосредственно России. На лето и возможно уже с июня стоит ожидать влияние как внешних, так и внутренних факторов. Александр Тимофеев Экономист, кандидат экономических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова

Экономист отметил, что россиян ждёт снижение цен на продукты питания, недвижимость, автомобили и электронику. Он связал это с сезонностью, изменениями в законодательстве, складскими запасами и падением спроса.

«Внутренний рынок продуктов питания с каждым годом в России становится лучше. С начала июня сезонно дешевеет почти всё, что с грядок сразу попадает на стол. Ягоды, огурцы и помидоры могут сезонно подешеветь на 8–15% даже при не самых высоких урожаях», – заявил Тимофеев.

Яблоки могут подешеветь на 15-20%, бананы и цитрусовые – на 10-15%. Цены на молочные продукты продолжают снижаться, а стоимость десятка куриных яиц упала ниже 100 рублей впервые за полтора года, указал эксперт. По словам экономиста, цены на квартиры от застройщиков могут снизиться на 15-20%. Кроме того, россияне смогут дешевле приобрести автомобили, телевизоры, ноутбуки и смартфоны.

«К лету ноутбуки могут значительно подешеветь, поскольку импортирующие их структуры снизили отпускные цены на 5-30%, к тому же низкие продажи и переход на 5G, для конечного потребителя их стоимость уменьшится в среднем на 15%. Iphone может подешеветь на 15-20 тыс. рублей», – заключил Тимофеев.