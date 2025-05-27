«Требуется проработка»: Эксперт оценил введение лимита на количество банковских карт

Идея о введении лимита на количество банковских карт поможет в борьбе с мошенниками, но создаст небольшие трудности для добросовестных клиентов. Об этом рассказал эксперт Института фундаментальных проблем социогуманитарных наук НИЯУ МИФИ Яков Якубович.

Специалист отметил, что инициатива выглядит логичной на фоне ранее введённых ограничений на количество SIM-карт. По его словам, 20 банковских карт вполне достаточно для ведения личных финансов, однако существует ряд проблем, с которыми могут столкнуться простые граждане.

«Например, активные пользователи различных финансовых продуктов, которые стремятся использовать привлекательные ставки и кешбэк, могут столкнуться с неудобствами. Важно отметить, что, согласно данным Генеральной прокуратуры, лишь 26% киберпреступлений раскрываются, что подчёркивает необходимость принятия мер по снижению уровня мошенничества в этой области», – подчеркнул специалист в беседе с RuNews24.ru.

Якубович объяснил, что ограничения усложнят жизнь аферистам и дропперам, которые оформляют десятки карт по заказу криминальных структур. Идея о введении лимита поможет повысить прозрачность финансовой системы и упростить контроль со стороны банков. Однако существуют и риски данной реформы. Например, россияне используют несколько карт для разных целей — от накопления до путешествий. По словам эксперта, различные бонусные программы и акции регуляторов рискуют потерять свою актуальность.