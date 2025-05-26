До 20 на человека: Осенью в России введут лимит на количество банковских карт

Осенью 2025 года в России могут вступить в силу новые ограничения на количество банковских карт, которые один человек сможет оформить. Как сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, Центробанк планирует установить лимит в 20 карт на одного клиента и не более 5 карт в одном банке. Инициатива, которая будет внесена на рассмотрение Госдумы уже в июне, направлена на борьбу с мошенничеством и чрезмерной финансовой нагрузкой на граждан.

«Пока звучит предложение — всего 20 карт и 5 в одном банке, но, мне кажется, и это чрезмерно, будем обсуждать. Количество банков не обсуждается, только количество карт», — цитирует его газета «Известия».

При этом Аксаков подчеркнул, что ограничения коснутся только количества карт, а не числа банков, где клиент может обслуживаться. По его словам, процедура принятия поправок не займёт много времени, что позволит ввести новые правила уже осенью.