До 20 на человека: Осенью в России введут лимит на количество банковских карт
Депутат Аксаков: С осени в России нельзя будет оформить более 20 банковских карт
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hodim
Осенью 2025 года в России могут вступить в силу новые ограничения на количество банковских карт, которые один человек сможет оформить. Как сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, Центробанк планирует установить лимит в 20 карт на одного клиента и не более 5 карт в одном банке. Инициатива, которая будет внесена на рассмотрение Госдумы уже в июне, направлена на борьбу с мошенничеством и чрезмерной финансовой нагрузкой на граждан.
«Пока звучит предложение — всего 20 карт и 5 в одном банке, но, мне кажется, и это чрезмерно, будем обсуждать. Количество банков не обсуждается, только количество карт», — цитирует его газета «Известия».
При этом Аксаков подчеркнул, что ограничения коснутся только количества карт, а не числа банков, где клиент может обслуживаться. По его словам, процедура принятия поправок не займёт много времени, что позволит ввести новые правила уже осенью.
Причём усиление контроля за выпуском новых карт должно стать инструментом в борьбе с аферистами. Мошенники под разными предлогами уговаривают дропперов оформить счёт на себя и передать данные от него преступникам. Затем через подобные счета выводятся украденные деньги, пояснили авторы статьи.
Напомним, в начале апреля президент РФ Владимир Путин поручил Правительству и Центральному банку подготовить предложения по возможному ограничению банковских карт, оформленных на одно физическое лицо. Этот шаг является логичным продолжением политики по борьбе с телефонным и онлайн-мошенничеством.