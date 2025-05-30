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30 мая, 15:45

«График очень плотный»: Shaman рассказал, сколько концертов даёт за год

Shaman проводит около 130 сольных концертов в год

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Ярослав Дронов, известный как Shaman, активно гастролирует, давая около 130 сольных концертов ежегодно. Артист поделился, что его песни рождаются спонтанно: мелодия или фраза приходит к нему в тишине, он напевает их, а затем развивает эти наброски в полноценные композиции.

«Гастрольный график очень плотный. Вот уже больше трёх лет идут концерты, и только сольных концертов каждый год 120-130, не будем добавлять в это число другие выступления, съемки, фотосессии и так далее», — сказал певец в разговоре с журналистами.

В ходе беседы была затронута тема участия Shaman в «Интервидении». Певец заверил, что не испытывает предконкурсного мандража и со всей серьёзностью относится к написанию песни. Однако, по его словам, до финального результата ещё далеко: впереди кропотливая работа не только над самой композицией, но и над постановкой номера, подбором имиджа, созданием костюма и визуальным оформлением выступления.

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Напомним, что уже на следующей неделе Shaman представит свою песню для участия в «Интервидении». Указ о проведении «Интервидения-2025» подписал президент РФ Владимир Путин 3 февраля. Главой оргкомитета назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Участие подтвердили более 20 стран, включая все государства БРИКС.

Полина Никифорова
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