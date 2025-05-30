Небензя: Москва рассматривает любые варианты ответа при ударе Taurus по России

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с Life.ru заявил, что возможные поставки Германией дальнобойных ракет Taurus Украине и последующие удары по территории России могут расцениваться как прямое вступление Берлина в военный конфликт. По его словам, для применения таких ракет необходимы немецкие специалисты, которые вводят полётные задания. Картаполов подчеркнул, что в этом случае Вооружённые силы России получат право наносить удары не только по позициям пусков, но и по техническому персоналу, а также по объектам, откуда ракеты были доставлены — соответствующие возможности у РФ имеются.