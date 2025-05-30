Небензя: Москва рассматривает любые варианты ответа при ударе Taurus по России
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Москва оставляет за собой право предпринять любые необходимые меры в ответ на возможные поставки немецких ракет Taurus Украине, заявляя о недопустимости подобных действий. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Если Берлин решится на передачу ракет Taurus Киеву, мы будем рассматривать все возможные варианты ответа на этот недопустимый шаг», — подчеркнул Небензя на заседании Совета Безопасности ООН, посвящённом ситуации на Украине.
Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с Life.ru заявил, что возможные поставки Германией дальнобойных ракет Taurus Украине и последующие удары по территории России могут расцениваться как прямое вступление Берлина в военный конфликт. По его словам, для применения таких ракет необходимы немецкие специалисты, которые вводят полётные задания. Картаполов подчеркнул, что в этом случае Вооружённые силы России получат право наносить удары не только по позициям пусков, но и по техническому персоналу, а также по объектам, откуда ракеты были доставлены — соответствующие возможности у РФ имеются.