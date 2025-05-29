Военный эксперт объяснил Life.ru, почему Украина не способна самостоятельно производить Taurus
Эксперт Матвийчук: Производить ракеты Taurus могут только специалисты из ФРГ
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Немецкая ракета Taurus — это не просто большая «консервная банка», набитая динамитом, это высокотехнологичное оружие, требующее особых навыков и знаний для использования. Украинцы такое не могут ни производить, ни применять. Для этого требуются специалисты из Германии. Об этом в беседе с Life.ru сообщил военный эксперт Анатолий Матвийчук.
Производство «Таурусов» — это высокотехнологичный процесс со всеми вытекающими отсюда последствиями. Любая ракета под видом Taurus, попавшая в цель на территории России, может быть дезинтегрирована вплоть до последнего винтика, чтобы узнать, где и когда она была разработана, отметил собеседник.
Так что я полагаю, что Украина не сможет производить эти «Таурусы» так, как это будут делать немцы. И, конечно же, я полагаю, что эти «Таурусы» будут тайно поставляться на территорию Украины. Запускаться они будут оттуда же, но не украинцами, а немецкими военнослужащими.
Согласно всем международным законам, страна, поставляющая вооружение одной из воюющих сторон, сама превращается в воюющую сторону, подчеркнул Матвийчук. То есть это открывает возможность РФ применить оружие и против производства этих «Таурусов», против эксплуатирования и даже против страны-производителя, то есть против Германии.
Ранее в Госдуме заявили, что полётную траекторию ракеты «Таурус» могут настроить только немецкие специалисты. Это не входит в круг компетенций украинских солдат, которые к ночи небритыми выбрались из окопа. Посему если такое оружие будет применено против России, то Германия станет прямым участником конфликта. Аналитики считают, что в таком случае ВС РФ напомнят европейцам об «Орешнике», устроив взрыв колоссальной силы на заводе в ФРГ.