Военкор Александр Коц прокомментировал спор вокруг немецкого военного пакета для Украины, отметив неоднозначность официальных заявлений Берлина. По его мнению, несмотря на опровержения ФРГ о поставках крылатых ракет Taurus, ситуация требует более глубокого анализа, учитывая историю двойных стандартов западных стран. Свою публикацию он адресовал военблогеру Юрию Подоляке, который упрекнул российских журналистов попытке хайпа на теме и заявил, что Германия всего лишь будет финансировать производство дальнобойных дронов вроде модели «Лютый» в Незалежной.

Коц обращает внимание, что глава оппозиционного блока ХДУ Фридрих Мерц лишь сегодня допустил возможность передачи Украине Taurus, что ставит под сомнение окончательность немецких опровержений. Особое недоверие, по словам военкора, вызывает источник информации — издание Die Welt, неоднократно уличённое в распространении недостоверных данных и заблокированное в России по решению Генпрокуратуры.

Анализируя структуру выделенных 5 миллиардов евро, Коц отмечает: даже если 400 млн действительно пойдут на дроны BARS и АН-196, а 2 миллиарад — на ПВО, остаётся нераспределёнными около 2,6 млрд евро. При этом в немецко-украинском соглашении, по данным того же Die Welt, присутствуют секретные статьи, что наводит на определённые мысли, учитывая прошлые попытки Берлина скрыть подготовку поставок дальнобойного оружия.

«Даже если допустить, что информация о БПЛА — правда, то речь идёт о 400 миллионах евро на эти нужды. Ещё 2 млрд на ПВО. Остаётся ещё 2,5 ярда, которые вполне могут идти на «реверсные» «Таурусы». Но даже Welt об этом не знает. Потому что он в этой же публикации, если читать её целиком, пишет, что в договоре есть секретные статьи. А ранее поставки чего Берлин хотел засекретить? Правильно — «Таурусов», — напоминает военкор.

Журналист подчёркивает, что даже в случае отсутствия Taurus новые немецкие БПЛА с дальностью до 800 км представляют серьёзную угрозу. Однако главная проблема, по его мнению, заключается в систематическом нарушении западными странами собственных обещаний и создании прецедентов скрытого наращивания военной помощи Украине. Коц заключает, что в текущих условиях любые официальные заявления стран НАТО требуют тщательной перепроверки и критического осмысления.