Макрон предложил создать коалицию Европы и стран Индо-Тихоокеанского региона

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз мог бы сформировать коалицию с Индией и странами Азии, основанную на торговом партнёрстве и сотрудничестве в сфере безопасности. Такое объединение, по его словам, могло бы стать «третьей движущей силой мирового роста».

«Мы ясно даём понять, что хотим двигаться вперёд, особенно в партнёрстве с Индией, азиатскими странами и членами Транстихоокеанского соглашения. Вместе мы обеспечим треть мирового экономического роста, а по торговым объёмам — даже больше», — отметил политик.