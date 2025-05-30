Макрон предложил создать коалицию Европы и стран Индо-Тихоокеанского региона
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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Евросоюз мог бы сформировать коалицию с Индией и странами Азии, основанную на торговом партнёрстве и сотрудничестве в сфере безопасности. Такое объединение, по его словам, могло бы стать «третьей движущей силой мирового роста».
«Мы ясно даём понять, что хотим двигаться вперёд, особенно в партнёрстве с Индией, азиатскими странами и членами Транстихоокеанского соглашения. Вместе мы обеспечим треть мирового экономического роста, а по торговым объёмам — даже больше», — отметил политик.
Ранее он подчеркнул, что Франция, как и Китай, выступает за скорейшее прекращение боевых действий на Украине. По его мнению, первым шагом к урегулированию конфликта должен стать устойчивый режим прекращения огня. Кроме того, Макрон заявил, что НАТО придёт в Азию в случае наличия войск КНДР в Европе.