Небензя назвал главное условие для прекращения огня на Украине
Небензя: Для перемирия нужно, чтобы Запад прекратил поставки вооружений Киеву
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Россия обозначила условия для возможного временного перемирия с Украиной. Постпред Василий Небензя заявил в ООН, что Москва готова к обсуждению прекращения огня, если Киев остановит мобилизацию и прекратит получать оружие от западных стран.
«На время перемирия как минимум необходимо, чтобы страны Запада прекратили поставки киевскому режиму вооружений и чтобы Украина остановила мобилизацию», — сказал дипломат.
Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров ранее подтвердил готовность российской делегации представить украинской стороне меморандум по урегулированию конфликта. Переговоры между сторонами должны начаться 2 июня в Стамбуле.