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Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
30 мая, 15:52

Небензя назвал главное условие для прекращения огня на Украине

Небензя: Для перемирия нужно, чтобы Запад прекратил поставки вооружений Киеву

Обложка © TASS/ Zuma

Обложка © TASS/ Zuma

Россия обозначила условия для возможного временного перемирия с Украиной. Постпред Василий Небензя заявил в ООН, что Москва готова к обсуждению прекращения огня, если Киев остановит мобилизацию и прекратит получать оружие от западных стран.

«На время перемирия как минимум необходимо, чтобы страны Запада прекратили поставки киевскому режиму вооружений и чтобы Украина остановила мобилизацию», — сказал дипломат.

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Напомним, что глава МИД России Сергей Лавров ранее подтвердил готовность российской делегации представить украинской стороне меморандум по урегулированию конфликта. Переговоры между сторонами должны начаться 2 июня в Стамбуле.

Полина Никифорова
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