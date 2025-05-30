Небензя назвал главное условие для прекращения огня на Украине

Россия обозначила условия для возможного временного перемирия с Украиной. Постпред Василий Небензя заявил в ООН, что Москва готова к обсуждению прекращения огня, если Киев остановит мобилизацию и прекратит получать оружие от западных стран.

«На время перемирия как минимум необходимо, чтобы страны Запада прекратили поставки киевскому режиму вооружений и чтобы Украина остановила мобилизацию», — сказал дипломат.