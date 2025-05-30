Невыгодный мир: Стало известно, почему Киев не способен договориться с РФ

Украина не намерена уступать в вопросах суверенитета на переговорах, так как уверена в своей способности противостоять агрессии. Об этом заявил бывший глава МИД Незалежной Дмитрий Кулеба, его слова приведены в материале издания Foreign Affairs.

«У Киева, безусловно, могут быть лучшие карты, но положение страны не настолько отчаянно, чтобы сдаваться сейчас. Украина рассчитывает на то, что Европа защитит её», — отметил экс-министр.

Кулеба отметил, что украинская система ПВО продолжает функционировать, а европейские страны, помимо объявления о новых пакетах военной помощи, наращивают инвестиции в собственное оборонное производство. Он также выразил мнение, что период мира в Европе, вероятно, завершился, и конфликт на Украине, скорее всего, будет продолжаться.