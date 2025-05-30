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30 мая, 11:55

В Киеве заявили о решимости завершить конфликт до конца этого года

Глава МИД Украины Сибига: Киев стремится завершить конфликт до конца этого года

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Africa Stock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Africa Stock

На Украине выразил готовность продолжать переговоры с Россией в Стамбуле, так как Киев настроен завершить конфликт к концу текущего года. Об этом заявил глава МИД Незалежной Андрей Сибига.

«Мы заинтересованы, чтобы эти встречи (с российской делегацией в Стамбуле. — Прим. Life.ru) продолжались, потому что хотим закончить войну в этом году, и мы заинтересованы в установлении перемирия или на 30, или на 50, или на 100 дней», — заявил Сибига во время встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.

По его словам, Киев продемонстрировал своё стремление к завершению конфликта во время майского перемирия.

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Ранее Москва призвала провести второй раунд переговоров с Киевом 2 июня в Стамбуле в Турции. В Киеве это приняли предложение. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, делегация во главе с помощником президента Владимиром Мединским готова представить Киеву меморандум, в котором изложена позиция Москвы.

Мария Любицкая
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