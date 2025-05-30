В Киеве заявили о решимости завершить конфликт до конца этого года

На Украине выразил готовность продолжать переговоры с Россией в Стамбуле, так как Киев настроен завершить конфликт к концу текущего года. Об этом заявил глава МИД Незалежной Андрей Сибига.

«Мы заинтересованы, чтобы эти встречи (с российской делегацией в Стамбуле. — Прим. Life.ru) продолжались, потому что хотим закончить войну в этом году, и мы заинтересованы в установлении перемирия или на 30, или на 50, или на 100 дней», — заявил Сибига во время встречи с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом.