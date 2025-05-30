Мэр российского города завёл более 30 детей и получил звание «Отец-герой»

В Ленинградской области 58-летний Эдуард Чирко, мэр города Колтуши, был удостоен звания «Отец-герой». У него официально зарегистрирован 31 ребёнок. Известно, что дети родились от разных женщин, однако их количество градоначальник хранит в секрете. Некоторые депутаты Колтушского городского поселения считают поведение Чирко аморальным, пишет 47news.

По признанию самого Чирко, до 42 лет он не планировал заводить детей. Сейчас, в возрасте 58 лет, у него есть 16-летняя дочь. Чиновник состоит в официальном браке, но не отрицает, что его дети рождены от разных женщин. Известно, что у Чирко 17 сыновей и 14 дочерей, которые знают о своём родстве и поддерживают отношения друг с другом.