Мэр российского города завёл более 30 детей и получил звание «Отец-герой»
Глава Колотушей Чирко получил звание «Отец-герой» за 31 ребёнка
Эдуард Чирко. Обложка © VK/ Администрация Колтушского городского поселения
В Ленинградской области 58-летний Эдуард Чирко, мэр города Колтуши, был удостоен звания «Отец-герой». У него официально зарегистрирован 31 ребёнок. Известно, что дети родились от разных женщин, однако их количество градоначальник хранит в секрете. Некоторые депутаты Колтушского городского поселения считают поведение Чирко аморальным, пишет 47news.
«Пропаганда аморального беспорядочного полового распутства. Его поведение идёт вразрез традиционных российских ценностей. Мир сошёл с ума. Непонятно, зачем ему это надо», — говорят некоторые коллеги главы города.
По признанию самого Чирко, до 42 лет он не планировал заводить детей. Сейчас, в возрасте 58 лет, у него есть 16-летняя дочь. Чиновник состоит в официальном браке, но не отрицает, что его дети рождены от разных женщин. Известно, что у Чирко 17 сыновей и 14 дочерей, которые знают о своём родстве и поддерживают отношения друг с другом.
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