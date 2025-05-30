Снимал всё на телефон: Неизвестный с молотком и камнями напал на синагогу в Сочи

29 мая, около 15:45, к синагоге подъехал на такси мужчина, личность которого не установлена. Он вышел из авто с молотком, которым угрожал охраннику, пытаясь войти в здание. В момент инцидента в синагоге проходили занятия детского кружка. Злоумышленник, преодолевая сопротивление охранника, сломал калитку и проник на территорию двора. К счастью, ему не удалось попасть внутрь здания, и никто из находившихся там детей и преподавателей не пострадал.