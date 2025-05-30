Снимал всё на телефон: Неизвестный с молотком и камнями напал на синагогу в Сочи
На синагогу в Сочи напал мужчина с молотком и камнями
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Синагога в Сочи подверглась нападению. Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу главного раввина России, 29 мая мужчина с молотком и камнями атаковал здание.
29 мая, около 15:45, к синагоге подъехал на такси мужчина, личность которого не установлена. Он вышел из авто с молотком, которым угрожал охраннику, пытаясь войти в здание. В момент инцидента в синагоге проходили занятия детского кружка. Злоумышленник, преодолевая сопротивление охранника, сломал калитку и проник на территорию двора. К счастью, ему не удалось попасть внутрь здания, и никто из находившихся там детей и преподавателей не пострадал.
Нападавший в итоге был задержан. До приезда оперативников он успел закидать здание синагоги камнями. Известно, что злоумышленник снимал происходящее на телефон.
А ранее СК заявил о предотвращении теракта в Москве. По данным ведомства, обвиняемый получил задание от украинских спецслужб. Взрыв должен был произойти в месте массового скопления людей.