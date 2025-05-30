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Регион
30 мая, 18:13

Усидеть на двух стульях не выйдет: На Западе объяснили, что стоит за обвинением РФ в адрес Сербии

FT: Россия дала понять Вучичу, что усидеть на двух стульях не получится

Обложка © Kandinsky/ Life.ru

Обложка © Kandinsky/ Life.ru

Россия чётко дала понять Сербии, что усидеть на двух стульях у президента республики Александра Вучича не получится, считает научный сотрудник Института гуманитарных наук в Вене Иван Вейвода. Так он прокомментировал новость о поставке сербскими оборонными предприятиями вооружений на Украину.

«Москва дала понять, что ей надоели попытки Вучича сбалансировать ситуацию, поскольку его страна номинально по-прежнему стремится вступить в ЕС. Это их способ предупредить Вучича, что сидение на двух стульях становится для них неприемлемым»,передаёт слова политолога газета The Financial Times (FT).

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Напомним, Служба внешней разведки России узнала, что сербские оборонные предприятия поставили Киеву сотни тысяч снарядов и миллион патронов. По данным ведомства, в схеме участвуют крупнейшие компании ВПК Сербии. Разведка называет подобный шаг «выстрелом в спину».

Полина Никифорова
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