КС РФ счёл законной конфискацию авто после смерти осужденного за нетрезвую езду

Конституционный суд России (КС РФ) подтвердил законность конфискации автомобиля, принадлежавшего человеку, который неоднократно управлял им в нетрезвом виде, даже после его смерти. Суд также постановил, что конфискация правомерна, даже если машина находится в совместной собственности супругов.

«30 мая 2025 года Конституционный суд РФ подтвердил правомерность изъятия конфискованного автомобиля после смерти осужденного за неоднократное вождение в нетрезвом виде», — говорится в пресс-релизе.

Жительница Абакана обратилась с жалобой по поводу конфискации автомобиля, принадлежавшего ей и её супругу. В 2023 году муж был осужден за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что привело к назначению исправительных работ и изъятию автомобиля, находившегося в совместной собственности.

Мужчина умер спустя два месяца после вступления приговора в силу. Автомобиль был изъят после его смерти.