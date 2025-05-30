КС РФ счёл законной конфискацию авто после смерти осужденного за нетрезвую езду
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Конституционный суд России (КС РФ) подтвердил законность конфискации автомобиля, принадлежавшего человеку, который неоднократно управлял им в нетрезвом виде, даже после его смерти. Суд также постановил, что конфискация правомерна, даже если машина находится в совместной собственности супругов.
«30 мая 2025 года Конституционный суд РФ подтвердил правомерность изъятия конфискованного автомобиля после смерти осужденного за неоднократное вождение в нетрезвом виде», — говорится в пресс-релизе.
Жительница Абакана обратилась с жалобой по поводу конфискации автомобиля, принадлежавшего ей и её супругу. В 2023 году муж был осужден за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, что привело к назначению исправительных работ и изъятию автомобиля, находившегося в совместной собственности.
Мужчина умер спустя два месяца после вступления приговора в силу. Автомобиль был изъят после его смерти.
Ранее КС РФ разрешил зачатым после смерти отца детям получать пенсию. Попросила проверить, соответствуют ли Конституции части 1 и 3 статьи 10 Федерального закона «О страховых пенсиях» мать детей Мария Щаникова. И главный суд страны подтвердил, что женщина права, действующие нормы не соответствуют Конституции и закон необходимо поправить.