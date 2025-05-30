США согласовывают звонок Трампа Си Цзиньпину, узнали СМИ
CNN: США и Китай готовят телефонный разговор Трампа и Си Цзиньпина
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Американская администрация ведёт переговоры с властями Китая о срочном звонке между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщает CNN, поводом стали обострившиеся разногласия по вопросам торговли.
По словам источников телеканала, администрация США считает диалог «необходимым шагом» для восстановления рабочих контактов между двумя крупнейшими экономиками мира. Переговоры пока находятся на стадии согласования деталей, однако в Вашингтоне надеются, что контакт между лидерами поможет смягчить риторику и вернуть стороны к конструктивному обсуждению.
Отношения между Вашингтоном и Пекином вновь обострились на фоне торговых споров. Ранее министр финансов США Скотт Бессент признал, что переговоры зашли в тупик, и не исключил, что для выхода из кризиса потребуется личный разговор Трампа и Си Цзиньпина.