США согласовывают звонок Трампа Си Цзиньпину, узнали СМИ

Американская администрация ведёт переговоры с властями Китая о срочном звонке между президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Как сообщает CNN, поводом стали обострившиеся разногласия по вопросам торговли.

По словам источников телеканала, администрация США считает диалог «необходимым шагом» для восстановления рабочих контактов между двумя крупнейшими экономиками мира. Переговоры пока находятся на стадии согласования деталей, однако в Вашингтоне надеются, что контакт между лидерами поможет смягчить риторику и вернуть стороны к конструктивному обсуждению.