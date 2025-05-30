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29 мая, 23:26

В США заявили о тупиковой ситуации в переговорах с Китаем по торговле

Бессент: Переговоры Вашингтона и Пекина по торговле зашли в тупик

Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 360b / Flickr / Trump White House Archived

Си Цзиньпин и Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / 360b / Flickr / Trump White House Archived

Торговые переговоры между США и Китаем зашли в тупик. Об этом заявил американский министр финансов Скотт Бессент в интервью Fox News. По его словам, сторонам пока не удалось добиться реального прогресса.

«Полагаю, в какой-то момент может состояться телефонный разговор президента (США Дональда Трампа) и председателя КНР Си (Цзиньпина)», — сказал он.

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Напомним, 11 мая Дональд Трамп объявил о «полной перезагрузке» диалога с Китаем после переговоров в Швейцарии. Тогда Вашингтон и Пекин согласились с 14 мая временно отменить взаимные таможенные пошлины со ставкой 24% — шаг, который рассматривался как важный сигнал к деэскалации конфликта.

Артём Гапоненко
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