Врачи бьют тревогу: В России наблюдается бум на новомодные фильтры для аллергиков
SHOT: В России наблюдается бум на носовые фильтры для аллергиков
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Россияне активно начали использовать носовые фильтры. С началом сезона аллергий продажи этих популярных вставок увеличились в три раза. Однако по словам аллергологов, такие изделия не проходят серьёзных клинических испытаний, сообщает SHOT.
Фильтры в нос. Фото © Telegram/ SHOT
Аллергия на пыльцу и тополиный пух заставляет людей искать спасение, и мини-фильтры для носа стали одним из самых обсуждаемых решений. Производители обещают облегчение дыхания с помощью незаметных и удобных устройств. В мае продажи этих фильтров, стоимостью от 1,5 до 3 тысяч рублей, взлетели в три раза. Отчаявшиеся родители даже отправляют детей в детский сад с этими фильтрами, надеясь защитить их от аллергенов хотя бы на время.
Врачи утверждают, что мини-фильтры являются не лечением, а лишь вспомогательным средством, которое может немного уменьшить контакт с пыльцой, но также может нанести вред. Они могут вызывать дискомфорт, раздражение слизистой оболочки или даже риск вдыхания мелких частиц.
Напомним, что температурные аномалии весны текущего года добавили сюрпризов людям, подверженным аллергии на пыльцу. Первый пик повышенной концентрации пыльцы в воздухе оказался на 140% выше, чем в аналогичный промежуток времени 2024 года.