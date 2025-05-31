Врачи бьют тревогу: В России наблюдается бум на новомодные фильтры для аллергиков

Россияне активно начали использовать носовые фильтры. С началом сезона аллергий продажи этих популярных вставок увеличились в три раза. Однако по словам аллергологов, такие изделия не проходят серьёзных клинических испытаний, сообщает SHOT.

Фильтры в нос. Фото © Telegram/ SHOT

Аллергия на пыльцу и тополиный пух заставляет людей искать спасение, и мини-фильтры для носа стали одним из самых обсуждаемых решений. Производители обещают облегчение дыхания с помощью незаметных и удобных устройств. В мае продажи этих фильтров, стоимостью от 1,5 до 3 тысяч рублей, взлетели в три раза. Отчаявшиеся родители даже отправляют детей в детский сад с этими фильтрами, надеясь защитить их от аллергенов хотя бы на время.

Врачи утверждают, что мини-фильтры являются не лечением, а лишь вспомогательным средством, которое может немного уменьшить контакт с пыльцой, но также может нанести вред. Они могут вызывать дискомфорт, раздражение слизистой оболочки или даже риск вдыхания мелких частиц.