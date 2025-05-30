Губернатор Артамонов: Пожар в Липецкой области охватил 300 га, введён режим ЧС

Крупный природный пожар на территории заповедника в Липецкой области продолжает распространяться — площадь возгорания на текущий момент достигла порядка 300 гектаров. Для тушения привлечены пожарные расчёты из Липецкой и Воронежской областей. Обстановку удалось немного стабилизировать благодаря стихшему ветру, что облегчило работу спасателей. Об этом сообщает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

Несмотря на масштаб возгорания, непосредственной угрозы близлежащим сёлам на данный момент нет. Эвакуацию местных жителей власти пока не планируют, однако подготовили пункты временного размещения на случай изменения ситуации. Социальные службы ежедневно обходят дома и разъясняют людям порядок действий. Жители сохраняют спокойствие, но некоторые выражают обеспокоенность за хозяйство — особенно те, чьи дома находятся рядом с лесным массивом. Для усиления защиты в этих точках будет организовано дежурство пожарной техники.

В регионе введён режим чрезвычайной ситуации районного уровня. Все экстренные службы работают в усиленном режиме. Регулярно проводятся замеры состояния воздуха — на данный момент превышения санитарных норм не зафиксировано. Однако власти предупреждают, что ситуация может измениться, и рекомендуют гражданам внимательно следить за официальными сообщениями. Специалисты Роспотребнадзора находятся на постоянной связи с оперативными штабами.