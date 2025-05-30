В Казахстане прогремел мощный взрыв на АЗС, есть погибшие
Два человека погибли, 12 пострадали при взрыве на АЗС в Казахстане
В результате взрыва, произошедшего на автогазозаправочной станции в городе Кульсары Атырауской области Казахстана, погибли два человека и 12 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям.
В Кульсары (Атырауская область) взорвалась АЗС. Видео © X / volkova_ma57183
«На пульт 112 департамента по ЧС Атырауской области поступило сообщение о том, что в городе Кульсары по проспекту Махамбета Отемисулы произошёл взрыв газовоздушной смеси с последующим горением трёх одноэтажных строений, газозаправочной станции и двухэтажного здания», — указано в сообщении.
В результате происшествия 12 человек получили травмы, двое погибли. В ликвидации пожара задействованы 60 спасателей и 10 единиц техники. Проводится эвакуация и охлаждение газовоза. Пожар локализован, устанавливаются его причины и площадь.
Ранее во Владивостоке в районе бухты Десантная произошли два громких взрыва. Жертв и повреждений не зафиксировано. Затем с места взрывов увезли два автомобиля, накрытых брезентом. Антитеррористическая комиссия региона позже сообщила, что воспламенение баллонов с пропан-смесью, находившихся в салоне одной из машин, послужило причиной взрывов.
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