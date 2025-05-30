В Казахстане прогремел мощный взрыв на АЗС, есть погибшие

В результате взрыва, произошедшего на автогазозаправочной станции в городе Кульсары Атырауской области Казахстана, погибли два человека и 12 получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента по чрезвычайным ситуациям.

«На пульт 112 департамента по ЧС Атырауской области поступило сообщение о том, что в городе Кульсары по проспекту Махамбета Отемисулы произошёл взрыв газовоздушной смеси с последующим горением трёх одноэтажных строений, газозаправочной станции и двухэтажного здания», — указано в сообщении.