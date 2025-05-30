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Регион
30 мая, 07:36

Стала известна причина взрыва в бухте Десантная во Владивостоке

Воспламенение баллона стало причиной взрыва в бухте Десантная во Владивостоке

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Антитеррористическая комиссия Приморского края сообщила, что причиной взрывов в бухте Десантная стало возгорание баллонов с пропан-бутановой смесью в одном из автомобилей. Заявление комиссии приводит пресс-служба правительства Приморского края.

«Причина взрывов в бухте Десантная – воспламенение в одном из автомобилей баллонов с пропан-бутановой смесью. < > Повреждений административных зданий, жертв – нет», — сказано в сообщении.

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Напомним, во Владивостоке в районе бухты Десантная рано утром произошли два громких взрыва. Жертв и повреждений не зафиксировано. Затем с места взрывов во Владивостоке увезли два автомобиля, накрытых брезентом.

Оксана Попова
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