Стала известна причина взрыва в бухте Десантная во Владивостоке
Воспламенение баллона стало причиной взрыва в бухте Десантная во Владивостоке
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Антитеррористическая комиссия Приморского края сообщила, что причиной взрывов в бухте Десантная стало возгорание баллонов с пропан-бутановой смесью в одном из автомобилей. Заявление комиссии приводит пресс-служба правительства Приморского края.
«Причина взрывов в бухте Десантная – воспламенение в одном из автомобилей баллонов с пропан-бутановой смесью. < > Повреждений административных зданий, жертв – нет», — сказано в сообщении.
Напомним, во Владивостоке в районе бухты Десантная рано утром произошли два громких взрыва. Жертв и повреждений не зафиксировано. Затем с места взрывов во Владивостоке увезли два автомобиля, накрытых брезентом.