В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму бэби-бум редких животных и птиц
Сразу несколько редких животных дали потомство в Бахчисарайском парке миниатюр
В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму произошёл бэби-бум. Новое потомство появилось у млекопитающих и птиц, включая редкие и охраняемые виды. Об этом сообщили в Telegram-канале «Архипелаг развлечений Крыма».
Пополнение в зооуголке. Видео © Telegram / Архипелаг развлечений Крыма
В числе новорождённых — два лемура, кенгурёнок, японская макака, амазонская пака, пара ушастых сов и птенец белоголового сипа. Последний вид включён в Красную книгу, а размножение его в неволе происходит нечасто.
А ранее в Московском зоопарке появился на свет детёныш эластичной черепахи, занесённой в Красную книгу. Вес новорождённого был всего 18 граммов. Пол малыша станет известен только через 12 месяцев, когда можно будет определить его по длине хвоста.
Обложка © Telegram / Архипелаг развлечений Крыма