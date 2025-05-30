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30 мая, 20:37

В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму бэби-бум редких животных и птиц

Сразу несколько редких животных дали потомство в Бахчисарайском парке миниатюр

В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму произошёл бэби-бум. Новое потомство появилось у млекопитающих и птиц, включая редкие и охраняемые виды. Об этом сообщили в Telegram-канале «Архипелаг развлечений Крыма».

Пополнение в зооуголке. Видео © Telegram / Архипелаг развлечений Крыма

В числе новорождённых — два лемура, кенгурёнок, японская макака, амазонская пака, пара ушастых сов и птенец белоголового сипа. Последний вид включён в Красную книгу, а размножение его в неволе происходит нечасто.

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А ранее в Московском зоопарке появился на свет детёныш эластичной черепахи, занесённой в Красную книгу. Вес новорождённого был всего 18 граммов. Пол малыша станет известен только через 12 месяцев, когда можно будет определить его по длине хвоста.

Обложка © Telegram / Архипелаг развлечений Крыма

Тимур Хингеев
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