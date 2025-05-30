В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму бэби-бум редких животных и птиц

В Бахчисарайском парке миниатюр в Крыму произошёл бэби-бум. Новое потомство появилось у млекопитающих и птиц, включая редкие и охраняемые виды. Об этом сообщили в Telegram-канале «Архипелаг развлечений Крыма».

Пополнение в зооуголке. Видео © Telegram / Архипелаг развлечений Крыма

В числе новорождённых — два лемура, кенгурёнок, японская макака, амазонская пака, пара ушастых сов и птенец белоголового сипа. Последний вид включён в Красную книгу, а размножение его в неволе происходит нечасто.