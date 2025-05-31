Слуцкий: Поставки Taurus Украине приведут к чудовищной войне в Европе
Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru
Глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о серьёзной угрозе для Европы в случае поставок немецких ракет Taurus Украине. По его мнению, такой шаг может спровоцировать «чудовищную» войну. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».
«Здравые же германские политики не хотят втягивания Германии в совершенно бездумную и совершенно чудовищную войну на Украине. Именно такая война ожидает Европу в случае, если Германия начнёт поставку Taurus киевскому режиму», — подчеркнул депутат.
Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности ФРГ поставлять Украине дальнобойное вооружение, а также наладить его производство на украинской территории. После встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Берлине Мерц отметил, что министры обороны двух стран намерены тесно сотрудничать в этой области.