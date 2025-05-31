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30 мая, 21:19

Слуцкий: Поставки Taurus Украине приведут к чудовищной войне в Европе

Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru

Леонид Слуцкий. Обложка © Life.ru

Глава думского комитета по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил о серьёзной угрозе для Европы в случае поставок немецких ракет Taurus Украине. По его мнению, такой шаг может спровоцировать «чудовищную» войну. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Россия 24».

«Здравые же германские политики не хотят втягивания Германии в совершенно бездумную и совершенно чудовищную войну на Украине. Именно такая война ожидает Европу в случае, если Германия начнёт поставку Taurus киевскому режиму», — подчеркнул депутат.

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Ранее сообщалось, что канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности ФРГ поставлять Украине дальнобойное вооружение, а также наладить его производство на украинской территории. После встречи с главарём киевского режима Владимиром Зеленским в Берлине Мерц отметил, что министры обороны двух стран намерены тесно сотрудничать в этой области.

Антон Голыбин
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