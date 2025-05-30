Трамп выразил недоумение в связи с ответными ударами РФ по украинским городам
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM/ Joshua Sukoff
Президент США Дональд Трамп заявил о своём удивлении в связи с новостями об ответных ударах России по территории Украины. По словам американского лидера, данные события произошли в момент, когда переговоры по урегулированию конфликта, казалось, близились к завершению. Республиканец подчеркнул, что не любит неожиданности.
«Я был очень удивлён, что во время переговоров, которые, как мне казалось, могли скоро закончиться, по таким городам как Киев были выпущены ракеты. <...> Я увидел то, чего не ожидал. А я не люблю сюрпризы, и это меня очень разочаровало», — сообщил хозяин Белого дома журналистам.
Президент Соединённых Штатов также выразил надежду на скорейшее прекращение боевых действий между Россией и Украиной.
Тем временем Вооружённые силы Украины атакуют Курскую область. В городе Рыльске зафиксированы повреждения ряда жилых домов, а в одном из районов произошло возгорание после падения обломков. Кроме того, в Глушковском районе в результате атаки FPV-дрона пострадал 66-летний местный житель. Помимо Рыльска, звуки пролëта дронов были слышны в Льгове и Курчатове.