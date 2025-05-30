ВСУ атакуют Курскую область, есть пострадавший и разрушения

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область с использованием беспилотных летательных аппаратов. В городе Рыльске зафиксированы повреждения ряда жилых домов, а в одном из районов произошло возгорание после падения обломков. Кроме того, в Глушковском районе в результате атаки FPV-дрона пострадал 66-летний местный житель, он госпитализирован с осколочными ранениями. Об этом сообщает SHOT.

По информации местных жителей, взрывы начались около 23:00. Помимо Рыльска, звуки пролëта дронов были слышны в Льгове и Курчатове. До этого оперативный штаб региона объявил об угрозе атаки БПЛА.