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Регион
30 мая, 20:47

ВСУ атакуют Курскую область, есть пострадавший и разрушения

SHOT: Курская область подверглась атаке БПЛА, повреждены жилые дома в Рыльске

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zapatisthack

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали Курскую область с использованием беспилотных летательных аппаратов. В городе Рыльске зафиксированы повреждения ряда жилых домов, а в одном из районов произошло возгорание после падения обломков. Кроме того, в Глушковском районе в результате атаки FPV-дрона пострадал 66-летний местный житель, он госпитализирован с осколочными ранениями. Об этом сообщает SHOT.

По информации местных жителей, взрывы начались около 23:00. Помимо Рыльска, звуки пролëта дронов были слышны в Льгове и Курчатове. До этого оперативный штаб региона объявил об угрозе атаки БПЛА.

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Ранее в ДНР вспыхнула газовая заправка после атаки украинского дрона-камикадзе. На снятых очевидцами кадрах видно высокий столб огня вдалеке. Предположительно, это вспыхнувшая заправка. По уточнённым данным местных пабликов, атака была произведена примерно в 7:48 утра.

Антон Голыбин
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