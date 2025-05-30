В результате атаки БПЛА на Белгородскую область пострадал мирный житель

В Борисовском районе Белгородской области, возле села Зозули, украинский беспилотник совершил атаку на гражданский автомобиль. В результате удара пострадал водитель транспортного средства.

Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что мужчина получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения спины и ноги. Пострадавшего оперативно доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.