В результате атаки БПЛА на Белгородскую область пострадал мирный житель
В Борисовском районе Белгородской области, возле села Зозули, украинский беспилотник совершил атаку на гражданский автомобиль. В результате удара пострадал водитель транспортного средства.
Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что мужчина получил минно-взрывную травму и слепые осколочные ранения спины и ноги. Пострадавшего оперативно доставили в городскую больницу № 2 Белгорода, где ему оказывают всю необходимую медицинскую помощь.
«Транспортное средство повреждено», — написал Гладков в телеграм-канале.
Также этой ночью ВСУ атаковали Курск. Пострадал 27-летний мужчина, которого госпитализировали с осколочными ранениями. Кроме этого обломки БПЛА повредили здание Курской городской больницы № 1.
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