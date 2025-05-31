Вратарь Илья Набоков подписал контракт с «Колорадо Эвеланш» на два года

Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» заключил двухлетнее соглашение с российским вратарём Ильёй Набоковым. Информация об этом размещена на официальном сайте американской команды. Права на хоккеиста «Колорадо» получил по итогам драфта 2024 года, выбрав его во втором раунде под 38-м номером.

Спортсмену 22 года. Он прошёл школу магнитогорского «Металлурга» и с 2022 года защищал ворота основной команды. Весной 2024 года Набоков внёс ключевой вклад в победу клуба в розыгрыше Кубка Гагарина, став самым ценным участником стадии плей-офф и признанным лучшим дебютантом сезона Континентальной хоккейной лиги.