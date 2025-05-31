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30 мая, 22:16

Вратарь Илья Набоков подписал контракт с «Колорадо Эвеланш» на два года

Илья Набоков. Обложка © Telegram / ХК «Металлург»

Илья Набоков. Обложка © Telegram / ХК «Металлург»

Клуб НХЛ «Колорадо Эвеланш» заключил двухлетнее соглашение с российским вратарём Ильёй Набоковым. Информация об этом размещена на официальном сайте американской команды. Права на хоккеиста «Колорадо» получил по итогам драфта 2024 года, выбрав его во втором раунде под 38-м номером.

Спортсмену 22 года. Он прошёл школу магнитогорского «Металлурга» и с 2022 года защищал ворота основной команды. Весной 2024 года Набоков внёс ключевой вклад в победу клуба в розыгрыше Кубка Гагарина, став самым ценным участником стадии плей-офф и признанным лучшим дебютантом сезона Континентальной хоккейной лиги.

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А ранее стало известно, что форварду «Вашингтон Кэпиталз» Александру Овечкину будет непросто вернуться в КХЛ. По словам двукратного олимпийского чемпиона Вячеслава Фетисова, уровень игроков Континентальной хоккейной лиги значительно вырос. По его словам, спортсмен должен понимать, насколько большие ожидания будут от него.

Тимур Хингеев
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