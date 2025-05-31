Беспилотники сопровождали немецкий патрульный корабль в Северном море

Неопознанные беспилотные летательные аппараты сопровождали немецкое полицейское патрульное судно, которое осуществляло наблюдение за российским грузовым кораблём. Об этом сообщает издание Spiegel.

Инцидент произошёл 17 мая после полуночи в районе острова Боркум в Северном море. Патрульный корабль «BP 81 Potsdam» осуществлял наблюдение за российским судном, следовавшим в Бельгию.

Согласно данным издания, Федеральная полиция Германии зафиксировала семь беспилотников, сопровождавших оба корабля на протяжении почти трёх часов. Журналисты считают, что дроны принадлежат РФ, однако никаких подтверждений этому нет.

Бельгийские власти были проинформированы о произошедшем и провели досмотр российского судна, а также проверили экипаж. Признаков использования беспилотников или других подозрительных действий обнаружено не было.