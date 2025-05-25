«Сейчас реально по нам стреляли»: Появилось видео обстрела научного судна России около Мозамбика
Amber Mash: Появились кадры с первой реакцией экипажа «Атлантиды» на обстрел
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche
Около Мозамбика обстреляли калининградское научное судно «Атлантида», которое участвует в большой африканской экспедиции. По предварительным данным, атака на исследователей велась с двух бортов. Учёные вынужденно остановились в Мапуту. Об этом сообщает телеграм-канал Amber Mash.
Атака на научное судно «Атлантида». Видео © Telegram/ Amber Mash
«Сейчас реально по нам стреляли. Объявили полный ход.<...> Мы тут спрятались, кошмар просто», — говорит одна из находившихся на судне исследователь.
Напомним, что 10 мая в водах Индийского океана неизвестные атаковали научно-исследовательское судно «Атлантида» у побережья Мозамбика. Во время обстрела никто из российских граждан не пострадал. Власти Мозамбика уже начали расследование инцидента.