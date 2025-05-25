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25 мая, 13:12

«Сейчас реально по нам стреляли»: Появилось видео обстрела научного судна России около Мозамбика

Amber Mash: Появились кадры с первой реакцией экипажа «Атлантиды» на обстрел

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sven Hansche

Около Мозамбика обстреляли калининградское научное судно «Атлантида», которое участвует в большой африканской экспедиции. По предварительным данным, атака на исследователей велась с двух бортов. Учёные вынужденно остановились в Мапуту. Об этом сообщает телеграм-канал Amber Mash.

Атака на научное судно «Атлантида». Видео © Telegram/ Amber Mash

«Сейчас реально по нам стреляли. Объявили полный ход.<...> Мы тут спрятались, кошмар просто», — говорит одна из находившихся на судне исследователь.

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Напомним, что 10 мая в водах Индийского океана неизвестные атаковали научно-исследовательское судно «Атлантида» у побережья Мозамбика. Во время обстрела никто из российских граждан не пострадал. Власти Мозамбика уже начали расследование инцидента.

Полина Никифорова
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