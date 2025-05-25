«Сейчас реально по нам стреляли»: Появилось видео обстрела научного судна России около Мозамбика

Около Мозамбика обстреляли калининградское научное судно «Атлантида», которое участвует в большой африканской экспедиции. По предварительным данным, атака на исследователей велась с двух бортов. Учёные вынужденно остановились в Мапуту. Об этом сообщает телеграм-канал Amber Mash.