Моряки танкера JAGUAR сняли из рубки видео с попыткой захвата судна ВМС Эстонии
Моряки танкера JAGUAR, который шёл в порт Приморска Ленинградской области под габонским флагом, сняли видео попытки захвата судна эстонскими военными. Ролик распространился в социальных сетях.
ВМС Эстонии и НАТО пытались захватить танкер JAGUAR. Видео © Х / GudadzeLevan
На опубликованных кадрах можно увидеть боевой катер ВС Эстонии, кружащий у судна. По рации слышен голос эстонского переговорщика, требующего экипаж «Ягуара» выполнять его команды. В небе над кораблём также видно самолёт, вертолёт и как минимум один истребитель.
«Это эстонский военный корабль, «Папа-732», ваш запрос будет отклонен, следуйте моим инструкциям», — слышится из радио.
Напомним, о ситуации стало известно вчера вечером: в нейтральных акватории Балтийского моря ВМС Эстонии и авиация НАТО предприняли попытку задержать танкер «Ягуар». Предположительно, вооружённая группа хотела заставить судно зайти в эстонские воды, но экипаж не поддался на провокации. Сейчас корабль уже прибыл в Приморск.
Х / GudadzeLevan