Моряки танкера JAGUAR сняли из рубки видео с попыткой захвата судна ВМС Эстонии

Моряки танкера JAGUAR, который шёл в порт Приморска Ленинградской области под габонским флагом, сняли видео попытки захвата судна эстонскими военными. Ролик распространился в социальных сетях.

На опубликованных кадрах можно увидеть боевой катер ВС Эстонии, кружащий у судна. По рации слышен голос эстонского переговорщика, требующего экипаж «Ягуара» выполнять его команды. В небе над кораблём также видно самолёт, вертолёт и как минимум один истребитель.