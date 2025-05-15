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15 мая, 10:20

Моряки танкера JAGUAR сняли из рубки видео с попыткой захвата судна ВМС Эстонии

Моряки танкера JAGUAR, который шёл в порт Приморска Ленинградской области под габонским флагом, сняли видео попытки захвата судна эстонскими военными. Ролик распространился в социальных сетях.

ВМС Эстонии и НАТО пытались захватить танкер JAGUAR. Видео © Х / GudadzeLevan

На опубликованных кадрах можно увидеть боевой катер ВС Эстонии, кружащий у судна. По рации слышен голос эстонского переговорщика, требующего экипаж «Ягуара» выполнять его команды. В небе над кораблём также видно самолёт, вертолёт и как минимум один истребитель.

«Это эстонский военный корабль, «Папа-732», ваш запрос будет отклонен, следуйте моим инструкциям», — слышится из радио.

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Напомним, о ситуации стало известно вчера вечером: в нейтральных акватории Балтийского моря ВМС Эстонии и авиация НАТО предприняли попытку задержать танкер «Ягуар». Предположительно, вооружённая группа хотела заставить судно зайти в эстонские воды, но экипаж не поддался на провокации. Сейчас корабль уже прибыл в Приморск.

Обложка ©

Х / GudadzeLevan

Юрий Лысенко
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