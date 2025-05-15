Атакованный эстонскими военными танкер с российским экипажем прибыл в Приморск
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Судно JAGUAR с российским экипажем, которое накануне атаковали ВМС Эстонии, прибыло в Приморск Ленинградской области. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, танкер под флагом Габона пришвартовался в российском порту в 04:34. За несколько часов до этого эстонский флот пытался заставить судно выйти из международных вод и проследовать в территориальную акваторию страны. Для этого Таллин привлёк патрульный корабль «Курвиц» (EML Kindral Kurvits), патрульный катер «Райу», десантный вертолёт, самолёт PZL M28 и МиГ-29 польских ВВС.
По словам членов экипажа, эстонцы требовали бросить якорь, однако моряки продолжили движение.
Сейчас судно, на борту которого находятся граждане России, Индии и Мьянмы, стоит в порту Приморска.
Напомним, накануне сообщалось, что военные НАТО и Эстонии попытались захватить в Балтийском море танкер, следовавший в РФ. Морякам даже угрожали тараном. Однако экипаж не поддался на угрозы. Спас судно российский истребитель Су-35.