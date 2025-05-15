Атакованный эстонскими военными танкер с российским экипажем прибыл в Приморск

По данным телеграм-канала, танкер под флагом Габона пришвартовался в российском порту в 04:34. За несколько часов до этого эстонский флот пытался заставить судно выйти из международных вод и проследовать в территориальную акваторию страны. Для этого Таллин привлёк патрульный корабль «Курвиц» (EML Kindral Kurvits), патрульный катер «Райу», десантный вертолёт, самолёт PZL M28 и МиГ-29 польских ВВС.