Антицеллюлитный SOS: Россиянам рассказали, как экстренно справиться с апельсиновой коркой

Эффективная борьба с целлюлитом требует комплексного подхода, который сочетает различные методы и изменение образа жизни. Важно понимать, что «экстренно» полностью избавиться от проблемы невозможно, так как это структурное изменение подкожно-жировой клетчатки. Однако добиться заметного улучшения внешнего вида кожи за короткое время реально. Об этом в беседе с Life.ru рассказала доцент кафедры Физической культуры Государственного Университета Управления (ГУУ), к.п.н. Татьяна Сиверкина.

Специалист рекомендует активизировать лимфоток и микроциркуляцию. Для этого подойдёт контрастный душ, различные виды массажа — вакуумный, ручной, сухой, гидромассаж или самомассаж. Также можно использовать обертывания с водорослями, глиной или кофе. Такие процедуры стимулируют обменные процессы в тканях и повышают тонус кожи.

По словам собеседницы Life.ru, уход за кожным покровом — ещё один важный элемент. Кремы, содержащие кофеин, ретинол, карнитин или экстракт центеллы, поддерживают эластичность и увлажнение. Параллельно следует ограничить употребление соли и сахара, увеличить потребление белка, свежих овощей и фруктов. Достаточное количество воды — обязательное условие, так как обезвоженные ткани склонны к потере упругости.

«Даже короткие, но интенсивные тренировки (например, приседания, выпады, кардио) улучшают кровообращение и тонизируют мышцы, что делает кожу более гладкой», — отметила эксперт.

Для борьбы с целлюлитом есть несколько специальных упражнений, которые помогают улучшить кровообращение, укрепить мышцы и уменьшить жировые отложения: выпады вперёд или боковые выпады для проработки бёдер и ягодиц (3 подхода по 10-15 повторений на каждую ногу), а также мостик — лёжа на спине, согните колени и поднимите таз, напрягая ягодичные мышцы, удерживайте позицию на 5 секунд, затем опуститесь (повтор 15-20 раз). Стандартные приседания, с широкой постановкой ног или с поднятием пятки, также помогают укрепить ягодичные мышцы и ноги (3 подхода по 15-20 повторений).

Сиверкина советует обратить внимание на плие-приседания, которые хорошо работают с внутренней частью бёдер: из исходного положения — широкая стойка ноги врозь, стопы направлены наружу в стороны — полуприсед и глубокий присед, удерживая спину прямо. Подъёмы на носки укрепляют икры и улучшают кровообращение (3 подхода по 15-20 повторений). Эксперт также напомнила про планку (30-60 секунд) и отведение ноги в сторону вверх, удерживая её — упражнение прорабатывает внешние мышцы бедра и ягодицы (3 подхода по 15 повторений на каждую ногу).

Ещё несколько упражнений: становая тяга с гантелями или штангой — согните колени и опустите штангу вниз, затем поднимите, сохраняя прямую спину (3 подхода по 10-12 повторений); боковые подъёмы ног из положения лёжа на боку — поднимайте ногу вверх-вниз (3 подхода по 15-20 повторений на каждую ногу); фитнес с резинкой — наденьте её на ноги чуть выше колен, выполняйте шаги в сторону, удерживая напряжение в резинке; скручивания на спортивном мяче (3 подхода по 15-20 повторений).

Тем, кто предпочитает более динамичные форматы, подойдут берпи — начните с приседания, выполните отжимание, затем вернитесь в присед и прыгните вверх (10-15 повторений) — кикбоксинг или танцевальные тренировки (зумба или хип-хоп). Такие занятия повышают выносливость, активно сжигают калории и прорабатывают всё тело. Использование утяжелений, фитнес-резинок и тренажёров помогает увеличить эффективность нагрузки.

«Регулярное выполнение этих упражнений, сочетая с кардионагрузками и сбалансированным питанием, поможет значительно уменьшить видимость целлюлита», — заключила специалист.