Тайные мысли официантов: Россиянам раскрыли, что сотрудники думают о них, глядя на свои чаевые

Официанты, курьеры, таксисты регулярно получают чаевые. Но что происходит дальше, после того как вы положили купюру в чек-бук или перевели «на чай» через приложение? Об обратной связи Life.ru рассказал CEO сервиса онлайн-чаевых «Плавно.ру» Артур Гаврилов.

По словам эксперта, 20% россиян не реже раза в неделю оставляют чаевые, а 25% принципиально избегают такой практики. При этом сумма всегда разная: 62% опрошенных считают, что она должна быть пропорциональна цифре в чеке, а каждый третий склонен отдавать 5-10% от общей цены заказа.

«Все официанты очень разные, но не заметить чаевые или их отсутствие, не может никто. Просто потому, что размер чаевых — не только комплимент за хорошее обслуживание, а значительная часть зарплаты. Поэтому каждый сотрудник знает и запоминает, кто сколько чаевых ему оставил и оставил ли вообще», — подчёркивает специалист.

Собеседник Life.ru добавил, что у завсегдатаев без чаевых появляется дурная репутация. Если вы приходите в заведение часто и не оставляете чаевых, то о вас, скорее всего, будет знать не только обслуживающий персонал, но и администраторы. Вас могут записать в скряги, предупреждает эксперт. Часто сотрудники не хотят браться за обслуживание такого клиента и поручают это дело новенькому. Некоторые работники воспринимают отсутствие чаевых как личную неудачу.

«Некоторые сотрудники, не получившие чаевых, ещё очень долго думают, в чём же они виноваты. Они вспоминают, что к этому могло привести, какие ошибки они допустили и что повлияло на общее впечатление от ужина», — отмечает Гаврилов.

Многим кажется, что оставлять ощутимую сумму «на чай» не стоит, но и совсем ничего не оставлять они не могут. Тогда посетители решают просто оставить мелочь со сдачи — но чаще всего это не принесёт сотруднику никакой радости. Большинство из официантов считает, что лучше бы им не оставили ничего, чем мелочь.

«Когда открываешь чек-бук, а оттуда сыплется мелочь — это даже обиднее, чем ничего. Это просто неуважение, насмешка. Я понимаю, что человек может считать, что лучше уж так, чем вообще без чаевых, но поверьте, нет», — поделился официант московского ресторана Николай Митрошин.

Конечно, когда сотрудник получает значительную сумму в качестве чаевых, он очень радуется этому. Скорее всего, он не расскажет о своей удаче коллегам, но если щедрый гость придёт ещё раз, то он постарается обслужить его как можно лучше.

Гаврилов напомнил, что привычка оставлять или не оставлять чаевые может зависеть от культурных особенностей каждой страны. Если американцы почти всегда дают «на чай», то японцы такой традиции не придерживаются, а в Китае вообще исторически запрещены чаевые, потому что их считают близкими к взяткам. Поэтому очевидно, что туристы, следуя своему менталитету, могут не оставлять никаких бонусов в кафе или салоне красоты. Сотрудники обычно к этому готовы и особенного внимания на это не обращают.

Таким образом, размер чаевых — важный фактор, влияющий на отношение к клиенту. Иногда один жест может надолго закрепить за вами либо репутацию «любимого гостя», либо статус «нежеланного посетителя».