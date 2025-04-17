Широкая душа: Life.ru выяснил, сколько россиян оставляют чаевые

Чаевые стали неотъемлемой частью сервисной культуры в стране. Каждый пятый житель России оставляет их как минимум раз в неделю, демонстрируя устойчивую традицию благодарности за услуги.

Согласно исследованию сервиса «Плавно», результаты которого есть в распоряжении Life.ru, большинство опрошенных (62%) придерживаются мнения, что размер чаевых должен быть пропорционален сумме чека. При этом треть респондентов считает нормальным оставлять 5-10% от стоимости заказа, тогда как каждый четвёртый принципиально избегает этой практики.

Наиболее щедрыми чаевыми традиционно награждают сотрудников ресторанов и кафе (43%), значительно реже — работников парикмахерских (25%), водителей такси (16%) и курьеров (14%). Гостиничный сервис получает чаевые лишь в 2% случаев.

Финансовые рамки благодарности у россиян варьируются: две трети опрошенных готовы оставить от 1000 до 5000 рублей, тогда как суммы свыше 5000 рублей считают приемлемыми лишь 9% респондентов. Интересно, что более трети участников исследования убеждены — даже скромная сумма чаевых лучше полного отсутствия благодарности.

В ситуациях с некачественным обслуживанием поведение россиян меняется: 35% уменьшают привычный размер чаевых, каждый десятый оставляет их из вежливости, а 4% продолжают давать по инерции. Особенно негативно реагируют клиенты на прямые просьбы о чаевых — половина в таком случае обращается с жалобой к руководству, а 17% сознательно снижают сумму вознаграждения.

Исследование также выявило, что частота пользования услугами, предполагающими чаевые, остаётся умеренной: 44% россиян посещают кафе, салоны или пользуются доставкой реже раза в месяц, 35% — 1-2 раза в месяц.