Карасин раскритиковал Киев за «мелкотравчатую возню» вокруг даты переговоров

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что «возня» киевских властей вокруг даты новой встречи в Стамбуле демонстрируют степень их договороспособности. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По мнению Карасина, поведение Украины в вопросе определения даты встречи говорит о сложностях, которые могут возникнуть при обсуждении существенных позиций на переговорах. Он добавил, что кульбиты в ходе переговоров могут быть впечатляющими.

«Мелкотравчатая возня киевской власти вокруг даты новой встречи в Стамбуле является яркой иллюстрацией степени её договороспособности. Можно себе представить, как будет вести себя делегация Киева, когда речь зайдёт о существе позиций на переговорах», — отметил сенатор.