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30 мая, 22:25

Карасин раскритиковал Киев за «мелкотравчатую возню» вокруг даты переговоров

Карасин: Возня Киева перед переговорами показывает его договороспособность

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / vchal

Глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что «возня» киевских властей вокруг даты новой встречи в Стамбуле демонстрируют степень их договороспособности. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

По мнению Карасина, поведение Украины в вопросе определения даты встречи говорит о сложностях, которые могут возникнуть при обсуждении существенных позиций на переговорах. Он добавил, что кульбиты в ходе переговоров могут быть впечатляющими.

«Мелкотравчатая возня киевской власти вокруг даты новой встречи в Стамбуле является яркой иллюстрацией степени её договороспособности. Можно себе представить, как будет вести себя делегация Киева, когда речь зайдёт о существе позиций на переговорах», — отметил сенатор.

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Ранее сообщалось, что российская делегация направится в Стамбул для проведения нового раунда переговоров с украинской стороной. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Встреча между сторонами должна пройти 2 июня.

Антон Голыбин
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