Хинштейн: В результате ударов БПЛА ВСУ по Рыльску пострадали семь человек

В ночь на 31 мая в городе Рыльск Курской области в результате атаки украинских беспилотников были повреждены два многоквартирных дома. По данным врио губернатора региона Александра Хинштейна, пострадали семь человек, среди них двое несовершеннолетних.

Пострадавший дом. Видео © Telegram / Александр Хинштейн

Один из дронов врезался в пятиэтажный дом, вызвав возгорание в квартире на первом этаже. Пламя перекинулось на балконы выше. Второй беспилотник повредил третий этаж соседнего здания — в одной из квартир также начался пожар, который удалось быстро потушить. Осколками выбило окна, нарушена отделка фасадов нескольких домов. Все жители были эвакуированы. Несмотря на предложение временного размещения, они предпочли остаться у родственников.

«К сожалению, пострадали семеро человек. В Рыльскую ЦРБ сейчас доставляется семья из 4-х человек, среди них дети 13-ти и 16-ти лет. Ещё две женщины и один мужчина получили осколочные ранения и находятся в шоковом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана!» — написал Хинштейн в своём телеграм-канале.

На месте работают экстренные службы и районное руководство. Утром 31 мая начнётся осмотр повреждённых строений и оценка ущерба. Власти обещают содействие в восстановлении жилья: профильные ведомства получили соответствующие поручения.

Ещё один удар БПЛА произошёл в посёлке Артаково Льговского района. В результате возгорания повреждены два жилых строения и гараж. В одном из домов находилась семья из трёх человек. Они самостоятельно обратились за медицинской помощью, сейчас проходят обследование в ЦРБ Льгова.