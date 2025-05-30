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30 мая, 09:25

Хинштейн показал разрушения после ночного удара ВСУ по Курску

Хинштейн: При атаке БПЛА в Курске повреждены многоквартирные дома и машины

Результат атаки ВСУ. Обложка © Telegram / «Александр Хинштейн»

Результат атаки ВСУ. Обложка © Telegram / «Александр Хинштейн»

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн опубликовал в своём телеграм-канале серию снимков, показывая результат атаки украинских дронов в Курске. Чиновник также рассказал о повреждениях инфраструктуры города и раненом мирном жителе.

Хинштейн отметил, что в результате атаки украинских беспилотников в больнице №1 имени Короткова выбило окна и повредило фасадную плитку как в стационаре, так и в поликлинике. Повреждены три служебных автомобиля. К счастью, ни пациенты, ни персонал медицинских учреждений не пострадали.

Разбитые окна. Фото © Telegram / «Александр Хинштейн»

Разбитые окна. Фото © Telegram / «Александр Хинштейн»

«Пострадал один мирный житель. В Курской областной больнице мужчине провели операцию, сейчас он находится в реанимации под наблюдением врачей», написал в своём блоге врио губернатора Курской области.

Осколки беспилотника разбили окна в двух многоквартирных домах и общежитии, а также повредили здание Торгово-промышленной палаты. Четыре автомобиля получили незначительные царапины.

Вся информация о последствиях уточняется.

Москвич не признал себя наводчиком ВСУ из-за слива врагу координат аэродрома в Курске
Москвич не признал себя наводчиком ВСУ из-за слива врагу координат аэродрома в Курске

В ночь на 30 мая Курск подвергся массированной атаке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), о чём сообщил Life.ru. Местные жители сообщали о нескольких взрывах, прогремевших с разными промежутками времени. Кроме того, накануне вечером украинский беспилотник нанёс удар по предприятию в городе Шебекино Белгородской области, повредив один из грузовых автомобилей.

Алиса Хуссаин
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