Взрыв в Ставрополе
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 мая, 01:12

Байден в шутку пригрозил избить авторов книги о своём президентстве

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz

Экс-президент США Джо Байден с юмором отреагировал на выход книги «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться ещё раз», в которой содержится критическая оценка его деятельности на посту главы государства. Его заявление прозвучало на мероприятии в Делавэре.

«Вы видите, что я умственно некомпетентен, я не могу ходить, и я могу избить их обоих», — сказал Байден, отвечая на вопросы журналистов о его мнении о книге.

«Можно обойтись без химиотерапии»: Онколог оценил шансы Байдена в борьбе с раком простаты
«Можно обойтись без химиотерапии»: Онколог оценил шансы Байдена в борьбе с раком простаты

Ранее экс-президент США Джо Байден объявил о начале курса лечения от онкологического заболевания. Терапия подразумевает прием специализированного медикамента. Бывший американский лидер заявил, что болезнь не затронула другие органы. Напомним, что в мае у Байдена выявили быстро прогрессирующий рак предстательной железы.

Антон Голыбин
  • Новости
  • Джо Байден
  • США
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar