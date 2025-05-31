Байден в шутку пригрозил избить авторов книги о своём президентстве
Джо Байден. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jonah Elkowitz
Экс-президент США Джо Байден с юмором отреагировал на выход книги «Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться ещё раз», в которой содержится критическая оценка его деятельности на посту главы государства. Его заявление прозвучало на мероприятии в Делавэре.
«Вы видите, что я умственно некомпетентен, я не могу ходить, и я могу избить их обоих», — сказал Байден, отвечая на вопросы журналистов о его мнении о книге.
Ранее экс-президент США Джо Байден объявил о начале курса лечения от онкологического заболевания. Терапия подразумевает прием специализированного медикамента. Бывший американский лидер заявил, что болезнь не затронула другие органы. Напомним, что в мае у Байдена выявили быстро прогрессирующий рак предстательной железы.