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31 мая, 02:56

Трамп сообщил, что его не беспокоят новости об употреблении Маском наркотиков

Дональд Трамп и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff / Frederic Legrand - COMEO

Дональд Трамп и Илон Маск. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff / Frederic Legrand - COMEO

Президент США Дональд Трамп заявил, что не испытывает беспокойства по поводу информации о возможном употреблении наркотиков предпринимателем Илоном Маском. Комментарий американского лидера прозвучал на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.

«Меня не беспокоит ничего из того, что касается Илона», — подчеркнул хозяин Белого дома, отвечая на вопрос журналистов о том, как он относится к публикациям СМИ на эту тему.

При этом Трамп добавил, что до появления соответствующих статей в прессе ему не было известно об этих обвинениях.

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Напомним, что ранее NYT обвинил Маска в употреблении наркотиков. По данным издания, речь шла не о единичных случаях, а о систематическом приёме различных веществ, включая кетамин, экстази и психоделические грибы. У предпринимателя возникли проблемы со здоровьем на фоне приёма наркотиков во время предвыборной кампании Трампа.

Андрей Васильев
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