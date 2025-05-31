Трамп сообщил, что его не беспокоят новости об употреблении Маском наркотиков

Президент США Дональд Трамп заявил, что не испытывает беспокойства по поводу информации о возможном употреблении наркотиков предпринимателем Илоном Маском. Комментарий американского лидера прозвучал на авиабазе Эндрюс под Вашингтоном.

«Меня не беспокоит ничего из того, что касается Илона», — подчеркнул хозяин Белого дома, отвечая на вопрос журналистов о том, как он относится к публикациям СМИ на эту тему.

При этом Трамп добавил, что до появления соответствующих статей в прессе ему не было известно об этих обвинениях.