«Ожидается парадокс»: Россиянам рассказали, какая погода будет на выходных

В Центральной России в начале июня прогнозируется понижение температуры примерно на пять градусов относительно последних майских дней. Несмотря на это, показатели останутся выше средних климатических значений. Об этом в беседе с РИА «Новости» сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Ожидается парадокс: начало лета будет более прохладным, чем конец весны. Связано это с тем, что последняя неделя весны была очень жаркая – на 7 градусов температура превышала норму», — отметил синоптик.

Вильфанд подчеркнул, что подобное изменение нельзя рассматривать как похолодание. Дневные температуры в начале следующей недели будут в диапазоне от 19 до 24 градусов, что всё равно выше климатической нормы на 1-1,5 градуса.