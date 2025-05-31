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Регион
31 мая, 03:51

Великобритания намерена объявить РФ непосредственной опасностью

The Guardian: Британия объявит Россию «непосредственной и насущной» угрозой

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mistervlad

Британия представит 2 июня стратегический доклад, в котором будут освещены ключевые угрозы национальной безопасности, среди них — «непосредственная и насущная» опасность со стороны России. Об этом сообщает The Guardian.

«В 130-страничном документе, подготовленном тремя советниками премьер-министра Кира Стармера, будет содержаться предупреждение о «непосредственной и насущной» опасности, исходящей от России», — говорится в материале.

Дополнительно в документе отражены вызовы со стороны Китая, обозначенные как «сложные и постоянные проблемы». Также внимание уделено Ирану и Северной Корее, которые названы «локальными дестабилизаторами» регионального масштаба.

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Напомним, ранее Великобритания запустила масштабную программу по созданию нового командования кибервойны, нацеленного на противостояние России. В Минобороны королевства объявили о планах вложить более одного миллиарда фунтов стерлингов в искусственный интеллект и команду хакеров. Тем временем в посольстве РФ ответили на планы Британии. Там заявили, что действия британских властей ведут к милитаризации информационного пространства и потенциальному обострению киберконфронтации.

Тимур Хингеев
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