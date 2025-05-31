Великобритания намерена объявить РФ непосредственной опасностью

Британия представит 2 июня стратегический доклад, в котором будут освещены ключевые угрозы национальной безопасности, среди них — «непосредственная и насущная» опасность со стороны России. Об этом сообщает The Guardian.

«В 130-страничном документе, подготовленном тремя советниками премьер-министра Кира Стармера, будет содержаться предупреждение о «непосредственной и насущной» опасности, исходящей от России», — говорится в материале.

Дополнительно в документе отражены вызовы со стороны Китая, обозначенные как «сложные и постоянные проблемы». Также внимание уделено Ирану и Северной Корее, которые названы «локальными дестабилизаторами» регионального масштаба.