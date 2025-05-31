Многодетной семье из Ингушетии с 11 детьми передали автобус по поручению Путина
Многодетной семье Боголовых из Ингушетии был передан автобус Sollers Atlant на 16 мест по поручению российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов в своём Telegram-канале.
Семье из Ингушетии передали микроавтобус. Видео © Telegram / Махмуд-Али Калиматов
Решение было принято после встречи главы государства с многодетными семьями из различных регионов России в режиме видеоконференции. Марьям и Беслан рассказали о трудностях с транспортом при наличии 11 детей. Президент России пообещал оказать семье помощь.
«Решение президента России помочь семье с транспортом было принято мгновенно. Благодарю главу государства за чуткость и оперативное решение вопроса. Этот случай — не единичный, а часть системной политики нашего государства по поддержке многодетных семей», — написал Калиматов.
Ранее многодетной семье из Ингушетии вручили ключи от квартиры после общения с Путиным. Семья Боголовых, в которой воспитывается 11 детей, стала обладателем четырёхкомнатной квартиры. Им передали ключи от нового дома.
Обложка © Telegram / Махмуд-Али Калиматов